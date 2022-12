SUUR SUHTEKROONIKA ⟩ Cristiano Ronaldo: 15 armastuslugu jalgpallilegendist

Kes suudaks talle vastu panna, olles ilus, miljonär ja omades üht kõige kindlamat karjääri profijalgpallis? Cristiano Ronaldo on rohkem kui ühe naise unistuste mees, mis tähendab, et sportlase armastuse ja südamevalu nimekiri on üsna pikk. Kogu oma karjääri jooksul on Cristianost saanud tõeline südametemurdja. Instantly Modern artiklis näidatakse naisi, kes suutsid mehe südame vallutada ning tema ellu jälje jätta.