PEENED JÕULUD ⟩ Kim Kardashian äratab detsembris oma lapsi eriti ülespuhutud moel

Paljude suureks rõõmuks on detsember lõpuks alanud ja see tähendab, et jõulud ei ole enam kaugel! Pühademeeleolu on hakanud tuppa tooma kõik, sealhulgas staarid!

Ka tõsielustaar ja ärinaine Kim Kardashian ootab saabuvaid pühi ja jagas ühismeedias juba 1. detsembril erilist kingitust, mis ta oma lastele terveks kuuks kinkis, vahendab Daily Mail.

«Phil the Keys tuleb igal hommikul minu lapsi äratama mängides neile klaveril jõululaule,» avaldas Kim ja lisas: «Ajal, mil hommikuti on väga kiire, et nende väikeseid hingi rahustada.»

Ta jagas ka klippi, kus Phil the Keys ehk Philip Cornish, tema elutoas klaverit mängib. Cornish on muusikaprodutsent, laulukirjutaja ja pianist, kes on võitnud ka Grammy auhindu. Ta on koostööd teinud selliste artistidega nagu Kanye West, Demi Lovato, Usher jpt.

Paljude arvates on Kim astunud üle piiri. Neile, kes on tõsielustaari tegemistega juba varem kursis, peaksid mäletama, et täpselt sama «äratuskell» oli ta lastel ka 2021. aasta detsembris.