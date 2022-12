«Kunagi sai pättust tehtud ja liikus edasi.» Skandaalne Oskar Süvari viis lõpuni 10 aastat tagasi alustatu

Tõsielustaar tunnistas Elu24-le, et lisaks pättustele, lükkus juhilubade tegemine edasi veel ühel põhjusel. «Vahepeal kadus mul sootuks huvi ära,. kuna ma ei tundnud, et ma üldse vajan neid. Nüüd paistab, et tegelikult on ikkagi vaja ja seega otsustasin juhiload ikkagi ära teha.»