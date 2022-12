Täbar õnnetus tõmbas bändi Guns N' Roses traditsioonile joone alla

Austraallanna Rececca Howe oli üks neist õnnelikest, kes käis 29. novembril Adelaides toimunud USA bändi Guns N' Roses kontserdil. Vägevale õhtule pani punkti hittlugu «Take Me Down to the Paradise City» ja kui muusika lõppes viskas bändi solist Axl Rose oma mikrofoni publikusse.

Ei midagi üllatavat, sest Axl Rose on nõnda teinud mitmel oma kontserdil ja sellest on saanud justkui traditsioon, vahendab unilad.com.

Seekord ei läinud aga kõik plaanipäraselt! Nüüd väidab Rebecca Howe, et tol õhtul lendas solisti mikrofon talle otse näkku.

Naise sõnul ei olnud ta isegi kuskil lava ees. «Ta (Axl Rose - toim) kummardas ja siis viskas mikrofoni publikusse, ja siis põmaki, mulle otse näkku.»

Rebecca tunnistas, et talle tundus nagu oleks ta nägu sisse vainud. «Mis siis, kui see oleks veidi paremale või vasakule lennanud? Ma oleksin võinud silmast ilma jääda! Mis siis kui see oleks vastu suud lennanud, oleksin hambad ära murdnud,» kurtis austraallanne.

«Kui ma oleksin oma pead pööranud, oleks see lennanud vastu pead, ma oleksin võinud surra.»

Bändi solist Axl Rose on avalikult vabandanud ja leidis, et olukord on kontekstist välja rebitud. Samas lubas 60-aastane rokkar, et enam ta mikrofoni publikusse ei viska.

«Viimased 30 aastat olen esinemiste lõpus visanud mikrofoni publikusse ja olen arvanud, et fännid on sellest teadlikult ja soovivad võimalust selle püüdmiseks. Kuid rahva ohutust silmas pidades ei kavatse me enam esinemiste lõpus mikrofoni publikusse visata,» kirjutas Axl Rose ühismeedias.

«Kahjuks on neid, kes otsustasid teatud põhjustel juhtunust mõtestada negatiivsemasse ja vastutustundetumasse valgusesse, mis ei saa olla tegelikkusest kaugemal. Loodame, et avalikkus ja loomulikult ka fännid saavad sellest mõnikord aru, et vahel juhtub.»

Postituse lõpus tänas rokkari kõiki: «Suur aitäh kõigile mõistva suhtumise eest.»