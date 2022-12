MILLINE ON SINU LEMMIK? ⟩ Avaldati Eesti Laulu poolfinalistid

1. Anett x Fredi «You Need To Move On»

Anett ja Fredi osalesid Eesti Laulul esimest korda koos aastal 2020. «Kuna tookord läks meil võrdlemisi hästi, oleme me siin ja otsustasime veel mussi koos kirjutada,» sõnas Fredi. Anett meenutab viimast Eesti Laulul osalemist ning tunnistab, et tal läksid ärevusest isegi iseenda kirjutatud laulusõnad meelest.

2. m els «So Good (At What You Do)»



2021. aastal osales Merili Käsper saates «Eesti otsib superstaari,» kus ta veidi ka omale tuntust kogus. Ta oli möödunud aastal Helen Randmetsa loo kaasautor, kuid artistina esineb ta Eesti Laulul esimest korda.

Käsperi muusikaline teekond sai alguse 2020. aastal, mil Stig Rästa ta oma muusikakirjutamise kursuselt avastas. «Ta kutsus mu stuudiosse ühte lugu sisse salvestama – see on see sama lugu, millega me osaleme.»

3. Bedwetters «Monsters»

«See oli üks radikaalne purakas, mis vajas väljalaskmist. Istusin tunde kõveras ja vaevlesin puhitava kõhu ja ebamugavustunde käes. Kui see ülim laadung lõpuks portselanile prantsatas, siis hingasin kergendatult ja liikusin oma päevaga edasi,» kirjeldas bändi solist Joosep Järvesaar loo sündi.