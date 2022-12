INTERVJUU ⟩ Mart Raukase uus film «Inkvisiitorid» heidab pilgu «kustutatud» kultuurile

Filmi juhtiv mõte on: «Kui tahad rahu, võta omaks ning usu! Kui tahad Tõde järgida, pead otsima!» Selle moto olen ma laenanud saksa filosoof Friedrich Nietzsche kirjast oma õele ning see iseloomustab kogu filmi, mis heidab pilgu Euroopa kultuuri ajalukku sügavuti ja küsib: «Kes on need inkvisiitorid, kes fanaatilise järjekindlusega on antiikajast peale püüdnud hävitada klassikalise kultuuri ideaale?» Film algab kui grotesk ja lõpeb kui intellektuaalne tragöödia.

Seda on võimalik teha nii, et filmi kaadrid on loodud nagu maalid ja kogu see maalide kogum on korraga valmiskujul peas olemas ning seal pannakse see kokku nagu hiigelsuur pusle. Filmil ei ole tõepoolest stsenaariumi ja pole näitlemist tavalises mõttes. On loogika, kunstilisus, mõttekus. Tegin filmi peas valmis nagu algebraist loob mitmemõõtmelise struktuuri.