OHTLIK! ⟩ Soomes leiti nelja lapse koolitoidust nööpnõel

Novembrikuu jooksul on Porvoo algkooli õpilaste toidu seest leitud nööpnõelu. Seni on ohvreid olnud neli. Kolmel neist oli õnne rohkem, sest nõel avastati juba toidutaldrikus. Kahjuks viimane neist sai suus tunda ka valusat torget. Õnneks ei jõudnud ta seda alla neelata ning nõel eemaldati ettevaatlikult tema suust.

Pärast viimast intsidenti tegi kool politseisse ka kuriteoavalduse. Miskipärast ei taheta aga avaldata, kas viimane ohver ka vigastada sai. Samuti ei räägita avalikult laste vanustest. On teada, et Kvarnbackeni on kuueklassiline rootsikeelne kool, vahendab Helsingin Sanomat.

Koolipere usub, et juhtumite taga on mõne õpilase rumal nali, politsei kahtlustab aga ka täiskasvanuid. «Oleme kindlad, et juhtumite taga on õpilased ise. Hea on aga see, et alates eelmisest reedest pole uusi juhtumeid olnud,» sõnab koolidirektor.

Nüüd ei tohi koolis õpilased endale ise toitu taldrikule tõsta, vaid seda teevad täiskasvanud. Samuti on sööklas suurendatud järelevalvet laste üle, ka lapsevanemaid kontrollitakse.

Selleks, et lõunapausi ajal oleks tagatud parem ülevaade on kool jaganud lapsed väiksematesse söögigruppidesse, teadetetahvlitelt on eemaldatud nööpnõelad, ning muul ajal sööklasse keegi ei pääse.