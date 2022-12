30 AASTAT KOOSELU ⟩ Ärimehed Mart Haber ja Taivo Piller laste kasvatamisest: meie peres on ema isegi rohkem kui mõnes teises

Äripartnerid Mart Haber ja Taivo Piller on lisaks tööle koos ka päris elus. Nende suhe on kestnud juba üle 30 aasta ja sellest neli on nad olnud abielus. Peres kasvavad ka asendusema abil sündinud kaksikud, 31. oktoobril ilmavalgust näinud tütar Hilda ja poeg Hubert.

Mart Normet läks saates «Öökülaline» partneritele kaheks päevaks ja üheks ööks külla ning uuris lähemalt, milline on Mardi ja Taivo elu suletud uste taga. Muidugi tulid peamiselt jutuks elu õied – lapsed.

Mart tunnistab saatejuhile, et tema on alati tahtnud isaks saada: «Mina olen kogu aeg lapsi tahtnud. See on üks osa inimese loomusest. Loomulikult saab inimene ka ilma, samas arvan, et mingi väga oluline osa jääb kogemata, kui lapsi ei ole.»

Taivol tuli laste saamise soov hilisemas eas, umbes 40ndates. «Varem ei olnud, varem ei kujutanud ette ja ei teadnud, et selline asi üldse võimalik on. Ja olin leppinud sellega, et mul ei saa lapsi olema. Siis selgus aga tõsiasi, et siiski on võimalik.»