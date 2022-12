TASU ASEMEL TRAHV ⟩ Valga lasteaedade endine toitlustaja sai vallalt ligi 9000 euro suuruse kahjunõude

29. novembril avaldas Elu24 loo sellest, kuidas OÜ Gurmann juhataja Svetlana Sopi seisab Valgas vallamaja ees plakatiga, mis on adresseeritud vallavanem Monika Rogenbaumile. Sopi palve oli, et vald maksaks Gurmannile viimaste arvete eest seoses toitlustusteenuse osutamisega Valga lasteaedades. Sopi soovis arvete ennetähtaegset tasumist selleks, et maksta oma töötajatele palka.