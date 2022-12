VIDEO ⟩ Jaagup Tuisu Instagrami video lahendas õnnetuse järel tekkinud müsteeriumi

«Esimene mõte oli, et äkki keegi tänaval möödus... Mingi vandalismilaadne tegevus,» räägib Tallinnas Telliskivi lähistel elav naine, kes avastas möödunud nädala reedel, et tema maja ees seisnud auto tagumise akna klaas on katki. «Kaks aastat tagasi tehti võtmega autole kriipsud, et äkki jälle midagi sellist.»