ENNEKUULMATU ⟩ Bussijuht veedab roolis olles aega telefonis. «Kõhuga juhib bussi?!»

Elu24 toimetusele saadeti vihje Facebooki autojuhte koondavasse gruppi EZ-дуны! postitatud videost, kus on näha, kuidas bussijuht juhtimisega samaaegselt telefonis on ning ilmselt oma e-posti vaatab. Aknast paistab lumine teeäär ning bussi ees on sõitmas rekka. Vihje saatja sõnul on tegemist Ecolines`i bussiga.