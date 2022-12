TOP 10 ⟩ Tallinna jõuluturg jõudis maineka USA ajakirja nimistusse

Moe- ja ilumaailma piibliks tituleeritud Vouge on välja valinud 10 Euroopa jõuluturgu, mida ilmtingimata sel talvel külastada.

Teiste seas on ära märgitud ka Eesti, Tallinna vanalinna jõuluturg.

Kirjelduses on välja toodud, et viimased kuus sajandit on igal aastal seisnud Tallinna ajaloolisel Raekoja platsil seisnud ehteis jõulukuusk, mis tänavu ulatub suisa 15. meetri kõrguseni.

«Külastage jõuluvana, uudistage kioskites, et leida käsitööna valminud kaunistusi ja hubaseid lambavillaseid kudumeid. Sööge hapukapsas ja verivorsti ning loputage see alla hõõgveiniga. Magusasõpradele on Eesti piparkoogid ja kaneeli-kardemoni küpsetised. Lõpetuseks nautige meeleolukaid etteasteid rahvatantsijatelt ja muusikutelt,» soovitatakse ajakirjas.

Jõuluturg Tallinna Raekoja platsil Foto: Mihkel Maripuu

Lisaks Tallinna jõuluturule leiab Vogue jõuluturu soovitustest Šveitsi, Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Šotimaa, Taani, Inglismaa, Itaalia, Soome.

Vogue kirjutab, et naaberriigi Soome, täpsemalt Helsinki Seneta väljaku jõuluturul on üle 100 kioski, kus on ohtralt käsitsi valmistatud kingitusi.

Läheduses olevast Toomkirikust avaneb aga jõuluturule hingetuks tegev vaade.

Soome juluturg Foto: Kuvatõmmis

Ka reisiteemadele keskenduv veebiajakiri TravelMag vaatles Euroopa väikeseid jõuluturge ning valis välja kakskümmend silmapaistvamat. Loetelust leiab ka Tallinna jõuluturu.

Tallinnas nähtu kohta kirjutab TravelMag, et vähesed jõuluturud avaldavad sellist muljet, nagu see maailma esimese avaliku jõulupuuga paik.

Tallinna jõuluturg. Foto: Madis Veltman

«1441. aastal kogunesid kohalikud elanikud Tallinna kesklinnas Raekoja platsile, et olla esimest korda tunnistajaks ikoonilise jõulusümboli püstitamisele. Aga peaaegu kuus sajandit edasi kerides särab Eesti pealinn oma südamekujulise väljakuga jätkuvalt jõulupidustuste majakana – see võõrustab Euroopa üht ajaloolisemat jõuluturgu,» märgib veebiajakiri.