VAKTSIINIVASTASED LÄHEVAD LIIALE? ⟩ Vanemad takistavad lapse elutähtsat südameoperatsiooni, nõudes vaktsineerimata inimese verd

Neljakuuse imiku vanemad arutasid vaktsineerimisvastase kampaania osana tehtud intervjuus poja tervisliku seisundi ja enda meditsiiniliste eelistuste üle. Nende lapsel on südamega tõsiseid probleeme ning ta vajab ellu jäämiseks kohe operatsiooni. Vanemad on aga väga mures vere pärast, mida arstid kavatsevad operatsioonil kasutada.

«Me ei taha, et veri oleks vaktsiinidega saastunud, sellega koostöö lõppeb! Me järgime kõike muud, mida need arstid teha soovitavad,» ütleb isa. Uus-Meremaa verekeskuse andmetel on raskeid haigusi ja koroonasurma ennetavad vaktsiinid ohutud ning osutunud väga tõhusateks, miljonid inimesed üle maailma on vaktsineeritud.