ARTIKLEID JAGADA EI SAA ⟩ Facebook kustutab alusetult postitusi

Ameerika ettevõttele Meta kuuluv sotsiaalmeediakanal Facebook tõlgendab Kangasalan Sanomati veebisisu rämpspostina. Väljaanne ise oma veebisisu Facebookis ei jaga, seda teevad lugejad. Nüüd on Facebook aga kustutanud kastutajate seinalt kõik Kangasalan Sanomatiga seotud postitused.

Ajalehe väitel on probleemi taga alusetud teated hiljutisele artiklile noorte vägivallast, mis nii mõnedki inimesed vihale ajas. Pärast esimesi teateid otsustas Facebook selle artikliga seotud postitused eemaldada. See aga tõi kaasa veelgi rohkem teateid, mistõttu hakkaski sotsiaalmeediakanal Kangasalansanomat.fi veebiaadressi boikoteerima.

«Loomulikult ei tooda me rämpssisu ega riku kogukonna norme, aga Facebooki tehisintellekt sellest aru ei saa, vaid arvestab vandalismiga tehtud alusetute teadaannete hulka,» kommenteeris Kangasalan Sanomate peatoimetaja Heli Keskinen

Keskineni sõnul on Facebook ettevõte, kellega on väga raske ühendust saada. «Seni on kõik katsed asja selgitada jäänud vastuseta.»