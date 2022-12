FOTO ⟩ «See pidi olema inimtekkeline!» Politsei tabas Tallinna vanalinna kortermaja süütamises kahtlustatava

«Päästeameti inspektorid selgitasid, et kortermaja tulekahju ei saanud olla õnnetusjuhtum,» selgitab Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ning lisab, et 23. oktoobril Tallinnas Laial tänaval põlenud elumaja süütamises kahtlustatav on kinni peetud.