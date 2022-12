KARTULIKOORED HOOLEALUSTELE? ⟩ «Kas hooldushaigla on nii käpuli, et peab ise toiduabi otsima?» Hiiu Ravikeskuse plakat tekitas suurt segadust

Perearst Karmen Joller jagas sotsiaalmeedias SA Hiiu Ravikeskuse plakatit, mis oli nii kaheti mõistetav, et tekitas poleemikat.

«Kas hooldushaigla on nii käpuli, et peavad ise toiduabi otsima?» imestati kommentaariumis. Selle peale vastas üks naisterahvas naljatledes, et Nõmmel on üks kana jooksus ning ehk on haiglal sellest abi.

Oli palju neid, kes said plakati sõnastusest aga hoopiski teistmoodi aru. «Ülejääki? Kuidas seda nüüd mõista...» mõtiskles üks, ning uuris, kas hooldushaiglas on ehk teraapialoomad, kes sellist kraami soovivad.

SA Hiiu Ravikeskuse üleskutse. Foto: Kuvatõmmis Facebookist.

SA Hiiu Ravikeskusel on 2026. aasta septembrini Haigekassaga tehtud statsionaarse õendusabiteenuse hankeleping summas 2 739 756 eurot, lisaks on nende teenustel üsna krõbedad hinnad. Uurisime haiglalt, mida nad inimestelt täpsemalt annetustena soovivad ning miks. Ametlikku vastust me sellele aga saanud ei ole.

Plakatil olevale numbrile helistades vastas meile rõõmsameelne naisterahvas, kelle sõnul on see plakat nüüdseks maha võetud, kuid hoolealustele soovisid nad tõepoolest toiduks õunu jms.