VIDEO ⟩ «Ausalt öeldes enne ei uskunudki, kui nägin!» Rebane luusis Elva kesklinna Konsumi juures

Leelo Kukk, keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas, räägib, et linnakeskkond võib metsloomadele olla vägagi köitev – linnas on kergesti kättesaadavat toitu, varjepaikasid ning leiab kaitset teiste kiskjate eest. «Siilid, jänesed, rebased jne on end alaliselt tiheasustusaladel sisse seadnud ja on linnades juba igapäevased kaaslased. Samas on siiski tegemist metsloomadega, kes enamasti hoiavad inimesest eemale ja kellega inimene ise ei peaks ka kontakti otsima,» ütleb Kukk.

«Peame oma igapäevatoimetuste juures pidevalt arvestama, et me ei jätaks laokile toitu, mis metsloomi linna meelitab.»

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson lisab, et nii nagu teisedki metsloomad võivad ka rebased levitada erinevaid haigusi. «Tuntumateks neist on kärntõbi ja koerte katk. Kärntõve põhjustajaks on süüdiklestad, mis tekitavad sügelust ning toovad kaasa ka karvade väljalangemise. Tihtipeale on just puuduvad sabakarvad need, mis annavad märku, et metsloom võib kärntõve all kannatada,» selgitab Ritson.

Tartus Jõe keskuse taga Siili tänaval seikles mõni aasta tagasi kärn­tõves rebane. Foto: Margus Ansu