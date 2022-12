KLÕPS ⟩ Elisa Kolk üllatab uue soenguga: umbes 10-aastaselt nõudsin täpselt sellist...

Tänavu taas Eesti Laulul osalev Elisa Kolk on pannud fännid ühismeedias oma uue juukselõikusega ahhetama. «Ma armastan seda!» kommenteeris üks Instagramis klõpsu, kus lauljatar enda soengut näitab.

Arvamust avaldas ka näitleja ja laulja Grete Klein: «Hotttt (kuum – toimetus)!»

Lauljatar sõnas Elu24-le, et tukk on tema lapsepõlveunistus. «Olen megarahul! Tukk on nii äge! Tunnen ennast palju säravamana ja see annab kuidagi nii palju iseloomu juurde!»

Kolk nentis, et umbes kümneaastaselt oli ta emalt nõudnud, et ta lõikaks talle täpselt sellise tuka. «Nüüd tulevad mälestused tagasi. Tore on aeg-ajalt nii-öelda jälle lapsepõlve tagasi minna!»

Peamiselt USAs elavat lauljatari näeb peagi aga Eesti Laulu võistlustules. Lugu «Bad Philosophy» räägib Kolgi sõnul tulistest tunnetest, mis ei ole inimese enda kontrolli all. «Pigem on see saatus. Inimesele endale ei pruugi alati meeldida need tunded ja elu ei pruugi seda ka lihtsamaks teha,» rääkis ta novembri alguses. Eesti Laulu võistlusele ei lähe ta aga nalja tegema. «Võistlusele ikka minnakse võitma! Ma väga loodan, et inimestele läheb see lugu korda.»