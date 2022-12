FOTOD ⟩ Tartu naine rongisõidust: vett tilkus pähe ja arvuti peale

Rongijaamas rongi oodates panevad inimesed suuremad reisikotid maha lume peale. Rongis aga tõstetakse need istmete kohale selleks ette nähtud restide peale, kus kottide küljest hakkab tilkuma vett nii istmele kui põrandale. «Kui reisija istub kohal, mis on resti all, tilgub vesi talle pähe. Kui rongis on rohkem ruumi, saab muidugi istekohta muuta. Kuid tihtipeale on rong täis, nii et kohta valida pole võimalik ning istud sinna, kus vaba koht on,» rääkis Liis.