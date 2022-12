LOOD MEIE ENDI KESKELT ⟩ Seksuaalkuriteod laste vastu. Keskmise kurjategija profiil: meespereliige, sugulane või tuttav

Detsembri alguses toimus Tartu maakohtus eelistung, et valmistuda karistusseadustiku paragrahvi 145 järgi süüdistatava mehe juhtumi arutamiseks. Selle paragrahvi pealkiri kõlab järgmiselt: «Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega».

Eelistung ja kõik järgnevad istungid kuulutati alaealise kannatanu kaitseks kinniseks. See on kohtusaalides üle Eesti iganädalane tava, kui arutlusel on seksuaalkuritegu ning kannatanu alaealine. Kuid neid kuritegusid lahkavad kohtunikud pidevalt.