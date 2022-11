LÕPUKS OMETI ⟩ Ansambel Põhja-Tallinn andis üle viie aasta välja uue albumi!

Ansambel Põhja-Tallinn lasi enda viimase albumi välja 2017. aasta lõpus. Elu24 uuris, miks läks bändil nii kaua aega, et lõpuks uus album välja lasta?

«Koroona aja üks suuremaid miinuseid oli see, et meie stuudiorent tõusis reaalselt 200 protsenti võrreldes varasemaga. Muusikud aga enam nii tihti salvestamas ei käinud, kuna esinemisi ei olnud.» Nii hakkasidki nad lõpuks stuudioruume välja rentima eriüritusteks, et ots-otsaga kokku tulla.