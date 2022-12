VIDEO ⟩ Vaata, kuidas lauljanna Billie Eilish on aastatega muutunud

20-aastane Ameerika laulja-laulukirjutaja Billie Eilish alustas Vanity Fairyle intervjuude andmist 15-aastasena 18. oktoobril 2017. aastal. Peale esimest intervjuud on ta iga aasta 18. oktoobril tulnud tagasi võtteplatsile, et vastata täpselt samadele küsimustele.

Videointervjuu teeb eriliseks see, et noore neiu areng on igal aastal olnud meeletu. Näiteks 15-aastasena oli tal Instagramis vaid 257 000 jälgijat. Tänaseks on lauljal Instagramis juba 16 miljonit jälgijat.