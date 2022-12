Miks MMi jalgpallurid kannavad lastele omaseid kummitäppidega sokke?

Väga terava pilguga jalgpallifännid on Katari jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal märganud, et jalgpallurid kannavad kummitäppidega sokke ja põlvikuid, millelt on labaosa ära lõigatud. Need sokk-põlvikud pole Tiktokist pärit hullus, vaid aitavad tagada jalgpallurite turvalisust.