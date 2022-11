VIDEO ⟩ Skandaalne Putini lemmiknäitleja Aleksei Panin saabus Eestisse

Vene filminäitleja Aleksei Panin on enamus eestlastele arvatavasti üsna tundmatu, kuid oma kodumaal on ta väidetavalt president Vladimir Putini lemmiknäitleja.

45-aastane Panin on mänginud üle 120 mängufilmis, seejuures teinud ligi kakskümmend peaosa. Peale eduka filmikarjääri on ta kuulsust kogunud ka muude tegudega. Teda on peetud Venemaa kõige skandaalsemaks näitlejaks ning kohtu vahelt käimised ja avalikud vabandused on mehe jaoks tavalised.