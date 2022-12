VIDEO ⟩ Kunagi Putini lemmiknäitlejaks nimetatud Aleksei Panin saabus Eestisse

45-aastane Panin on mänginud enam kui 120 mängufilmis, seejuures teinud ligi kakskümmend peaosa. Peale eduka filmikarjääri on ta kuulsust kogunud muude tegudega. Teda on peetud Venemaa kõige skandaalsemaks näitlejaks ning kohtu vahet käimised ja avalikud vabandused on tema jaoks tavalised.