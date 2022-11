ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Jüri Ratase ja Kaja Kallase erootilis-moraalne seltskonnaooper "Ära lase kepil kukkuda!"

Enne uusaastakarnevale ja aastalõpupidustusi võime olla langeva majanduse ning 20 % inflatsiooni taustal ometi õnnelikud, et tsirkusega on Eestit hästi õnnistatud. Võimekad artistid Kaja Kallas ja Jüri Ratas on tavalist poliitilist pusimist riigikogus otsustavalt laiendanud ning toonud etenduse niiöelda massidesse. Vinge.

Senised ponnistused

EKRE ridades töötavad võimekad artistid tegid endast Riigikogus küll parima, ent kaua sa ikka üksinda peaosa mängid, kui kõrvalosatäitja on põhimõtteliselt profaan, võhik näitekunstis, igav heale seriaalile nii vajalikes lollides avaldustes ning draamat ei kanna üldse välja. Mart Helmel ja Urmas Espenbergil – aga võimekaid artiste on selles tsirkusekollektiivis ju palju! – oli siiani spektaaklit üksinda ikka väga raske välja vedada.

Tantsiv Jüri ja kiljuv Kaja

Tantsiv Jüri ning Kiljuv Kaja on tulnud loodetavasti selleks, et jääda ning juhtida eesti rahva muremõtted elektrihindadelt ja igasuguselt muult suvaliselt jamalt otsustavalt kõrvale. Hea kunst teeb alati tuju paremaks, see on vana tuntud tõde. Kunstiarmastajad, teatrikülastajad, filmivaatajad ning raamatusõbrad vinguvad üldiselt vähem kui need, kelle lõviosa ajast möödub vingudes, kuna vingumine on nende põhiülesanne ning võtab kõik vabad hetked.