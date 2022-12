GALERII ⟩ Elmar saab 25! Raadio peatoimetaja: olenemata vanusest läheb Eesti inimesele Eesti muusika korda

Andres Panksepp oli Elmari esimene peatoimetaja. Nüüd on ta ringiga samal kohal tagasi. «Olin 1997–2004 esimene periood, siis oli 17 aastat vahet, nüüd olen tagasi, sest Mari-Liis Männik, kes vahepeal oli saanud peatoimetajaks, läks lapsepuhkusele.»

Ta ütleb, et tagasi tulles oli palju muutunud. Esiteks naerab ta, et avaramaks ja kaunimaks on muutunud muidugi ruumid.