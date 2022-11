AMETLIKULT LAHUTATUD ⟩ Joel Ostrati endine abikaasa Therese võttis neiupõlvenime

Joel Ostrati abikaasa teatas 4. augustil ühismeedias, et nad on otsustanud kooselu lõpetada. «Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu,» kirjutas Therese Ostrat, lisades, et see on nende ainuke avalik kommentaar sellel teemal.