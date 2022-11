Inimese Disaini süsteem näitab, milliseid suhteid me oma loomulikus olekus vajame. Miks mõnele inimesele lihtsalt ei piisa ühest partnerist, samas kui teised on valmis konkreetse suhte nimel palju pingutama?

Seda paljastab meie kaardis olev definitsiooni tüüp. See põhineb meie kaardis defineeritud (värviga täidetud) energiakeskustel. Esiteks tuleb vaadata, millised energiakeskused on defineeritud ning seejärel, kuidas need keskused on omavahel kanalitega seotud: kas kõik on omavahel ühenduses või tekivad eraldi üksused? Kokku on neli erinevat definitsiooni tüüpi ja lisaks viies variant - definitsiooni puudumine - mida omavad vaid Reflektori energiatüübiga inimesed.