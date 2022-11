Katari MMi turvamehed käskisid Briti jalgpallifännil end alasti võtta

Briti inews.co.uk andmetel on Johnson Kataris Inglismaa koondise ametliku toetajate reisigrupiga. Ta peatati Hollandi ja Katari matši turvakontrollis, kuna kandis vikerkaarevärvides T-särki, mis on üks Inglismaa ametlik fännitoode.

Juba varem on MMil olnud arvukalt olukordi, kus toetajate pääsemist staadionile on vikerkaarevärviliste aksessuaaride ja riietuse tõttu takistatud. Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) teatas, et vikerkaarevärvid lubatakse alates teisest mänguvoorust. Sama sõnumit kinnitas Katari MMi juht Hassan Al Thawadi 28. novembril spordiraadiojaamale TalkSport antud intervjuus.