VIIS LEGENDI ÜHEL LAVAL ⟩ Raju neljapäevane retromöll toob Tallinnasse legendaarse Bonnie Tyleri

USA popstaar Bonnie Tyler on tulemas Eestisse! Seda neli päeva kestva retromöllu raames, mis pakub 2023. aasta augustis muusikafännidele elamusi 9.–12. augustini 2023 Kalevi staadionil!

9. augustil toimub kontsert «4 legendi 1 laval», kus astuvad üles Maarjamaa uhkeimad pojad. Mehed, kes kõik on auga teeninud välja legendi staatuse: Smilers, Koit Toome, Terminaator ja 2 Quick Start! See üritus on kõigile neile, kes peavad lugu tõelisest hitiparaadist ja võimalusest lemmikpaladele kaasa laulda.

Järgneval kahel päeval vallutab staadioni Euroopa üks suurimaid festivale We Love The 90s. Festival jõuab taas Eestisse 10.-11. augustil ja toob siia kaheks päevaks parimad 90ndate ja 00ndate artistid: Cascada, Wighfield, Katrina And The Waves, Groove Coverage, DJ Alligator, Londonbeat, Dr. Alban, Haddaway jpt.

Neljapäevase mürgli lõpetab 12. augustil oma Greatest Hitsi soolokontserdiga soft rock'i kuninganna Bonnie Tyler!

Tyleri esimene album «The World Starts Tonight» ilmus 1977. aastal ja tema läbilöögisingliks osutus samalt plaadilt pärinev lugu «Lost in France». Aasta hiljem ilmus singel «It's a Heartache», mis vallutas kõik muusikaedetabelid nii Euroopas kui Ameerikas.

80ndatel jätkus tõus tippu. Tyler alustas koostööd legendaarse produtsendi Jim Steinmaniga, mille tulemuseks olid sellised hitid nagu «Holding Out for a Hero» ja «Total Eclipse of the Heart». Viimasest sai üks maailma enim müüdud singleid kogu muusikaajaloos.

Tyler on pärjatud lausa kolme Grammy auhinnaga ja ta on mitmekordne Brit Awardsi võitja. 2013. aastal tallas Tyler Eurovisiooni lavalaudasid, kui esindas võistlusel Suurbritanniat lauluga «Believe in Me».