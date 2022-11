FOTOD ⟩ Ajalooline hetk! Ari Matti Mustonen võitis rahvusvahelise koomikute võistluse

Lisaks mainitule on Ari Matti Mustonen esimene välismaalane, kes on Seattle International Comedy Competitioni kinni pannud. Auhinnaks sai mees 5000 dollarit .

Kunagine mainekas talendijahtija Peter Greyy kirjeldas Ari Mattit kui koomikut, kes on lavale loodud. «Isegi kui ta publikule selja keerab, kostub sealt naerupahvakaid. Ta on meister grimassides, tal on tabavad lühilood – rahvas lihtsalt armastab tema juures kõike,» kommenteeris Greyy.

Sama võistluse on varasematel aastatel võitnud näiteks tuntud koomik Preacher Lawson, kes on oma naljadega võitnud ka Ameerika talendisaate. Esikoha on noppinud ka mitmetes telesarjades ja filmides kaasa teinud Mitch Hedberg. Sama võistluse teise osariigi finaali on omal ajal jõudnud ka maailmakuulus Robin Williams.