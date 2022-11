TERITAVAD NUGE? ⟩ Jüri Ratas: hea peaminister! Mul ei olnud heategevuslikus saates piinlik osaleda

Vikerraadios küsiti peaminister Kaja Kallaselt, mida ta arvab Jüri Ratase osalemisest tantsusaates ning kas ta ka talle oma toetushääle andis. «Mul oli lõpus nii kahju Ratase naisest, et mõtlen, kui iga päev pühendatakse luuletusi teisele naisele ja tantsitakse koos, siis mulle tundus, et see piin võiks lõppeda,» kommenteeris Kallas.