Legendaarne ansambel FIX annab kolm aastalõpukontserti

Ansambli erakordselt professionaalne koosseis – sealhulgas oskuslik pillimäng ning imeilus mitmehäälsus - hämmastab tänini tuntuid muusikuid ning võlub endiselt ka publikut.

Kõik teavad FIXi ajatuid hitte nagu «Grammofon», «Tsirkus» ja teisi tuntud palasid. Kuid bändi repertuaaris on veel palju kauneid lugusid, mis sobivad eriti hästi pühademeeleollu. Aastalõpukontsertidel saab publik lisaks teada-tuntud lugudele kuulda jõululaulu «Lootuste öö» uues kuues ning kahte täiesti uut lugu, mis samuti FIXi tegijate sulest.

«Andsime ka sel suvel paar kontserti ning uute lugude kogunemine on toimunud juba pikki aastaid. Lugude salvestamine on siiski ühel või teisel põhjusel tegemata jäänud, see on lihtsalt nii töömahukas ettevõtmine. On vaja kokku saada ning proove teha,» sõnas Väino Land.

Land lisas, et uue muusika lüürika on palju mõjutust saanud päevakajalistest teemadest. «Tormamise aeg on meil hetkel käsil. On palju sündmusi - sõjad ja kõiksugu muud probleemid. Seega tekib mõtteid selles suunas, et peatage see masinavärk korraks nüüd kinni. Vaatame hetkeks ringi, mis meie ümber tegelikult toimumas,» märkis Land.

«Uuendatud laul «Lootuste öö» toob meile aga pimedasse valgust...ma loodan vähemalt. Seda enam, et kontserdid on jõuluajal. See on ühtlasi ka meie kontsertsarja nimi,» rääkis Väino Land raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kontserdid leiavad aset:

20.12 kl 19 - Vanemuise kontserdimaja

21.12 kl 19 - Pärnu kontserdimaja

23.12 kl 19 - Alexela kontserdimaja