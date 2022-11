ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: rahutused Hiinas esimees Mao verise käitumisõpiku taustal

Millest kirjutas Esimees Mao?

Raamatu eessõna sedastab: On tarvis uuesti ja uuesti korrata tervet rida Esimees Mao põhiteese. Mõningaid kõige tabavamaid ütlusi on parem õppida pähe, et neid pidevalt mõtestada ja ellu rakendada."

Suure Tüürimehe märkmeid "Punasest raamatust":

* "Vaenlane iseenesest ei kao kuhugi. Ei hiina reaktsioonilised jõud ega ameerika imperialistlik agressioon lahku vabatahtlikult Hiina ajalooliselt areenilt."

* "Revolutsioon ei ole lõunasöök kutsutud külalistele, see ei ole kirjatüki kirjutamine, joonistamine või tikkimine; seda ei saa teostada nii peenelt, nii rahulikult ja elegantselt, nii korralikult ja kombekalt. Revolutsioon on ülestõus, see on vägivallaakt, mis leiab aset, kui üks sotsiaalne klass tõrjub võimult teist sotsiaalset klassi."

* "Iga kommunist peab endale selgeks tegema tõsiasja: “Vintpüss – see on võim”".

* "Meie, kommunistid, oleme nagu seemned ja rahvas on nagu pinnas. Kohale saabudes peame me rahvaga kokku sulama, rahva sekka juurduma ja õitsele puhkema."

