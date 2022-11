«Esialgse diagnoosi järgi peaksin ma juba surnud olema.» Raske haigus viis raadiomees Mart Puki pere lahku

Juba mitmendat nädalat on Mart Puki uueks elukohaks Viimsi hooldekodu. «Ma ei saanud enam ise hakkama. Ma ei saanud kodus hakkama, isegi mitte söögi tegemisega. See liikumine on nii raske. Mul on piinlik, et ma nii vilets olen. Mulle tundus, et nii on kõigile parem,» põhjendab ta.