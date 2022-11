SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal toob esile tugevad tahtmised, soovid ja kired: eelistused võivad muutuda

Soovitused nädalaks

Sobib teha ajurünnakut, et leida mingeid konkreetseid ja praktilisi lahendusi.

Karikate kolm on sõpruse, lähedaste, rõõmupeo kaart. Elu muutub külluslikuks juubeldamiseks, kui oled kasvamise ja viljakuse eest lõputult tänulik. Sind ootab ülevoolav edu ning sama on lubatud su kaaslastele.