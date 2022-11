«Ta oli palju enamat kui lihtsalt sport.» Lembitu Kuuse lesk ja poeg raamatust, mis on täis mälestusi telelegendist

Mälestusraamatuga käib paratamatult kaasas palju tundeid, Lembitu poja jaoks ka valu. «See raamat tõi päris palju emotsioone tagasi,» tunnistab Leo Kuuse, kelle mälestused isast kogus Ivo Parbus raamatusse sisuliselt viimasena. «Pead ikka ette mõtlema, et mida sa räägid, ja siis kisud vanu mälestusi lahti. Samas, kuna Heli seda vedas, siis me ei teadnud palju, millega teised tegelesid või mida keegi on kirjutanud.»