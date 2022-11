Eesti kunstiteadlasele jäi ette peaministri riietus. Kaja Kallas: lõpuni ei mõista, mis on teie etteheide

«Selline 14-aastase stiilis teiste riietuse üle ilkumine võiks jääda ikkagi sinna teismeikka,» lisas teine.

Seda mõtlen. Täpselt samamoodi sugereerivad meid teatud viisil mõtlema meeste vormid, Ukraina presidenti imiteeriv riietus, aga ka rahvalikud kampsunid. Imago on poliitikute oluline atribuut. Ei maksa olla naiivne ja pidada seda juhuseks. pic.twitter.com/RuJm5NIQbd — Karin Paulus (@paulus_karin) November 28, 2022

Olgugi et ühest küljest on see moekriitika või Pauluse sõnul sümbolite lahkamine, ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et väike Twitteri-jant on teisest küljest poliitiline.

Paulus ise kuulub sotsiaaldemokraatide (SDE) hulka ja käis alles 25. novembril erakonna naiskoguga koos mälestamas naistevastases vägivallas hukkunuid. Kunstiteadlane on SDE kodulehele kirjutanud ka mitmeid arvamuslugusid.

Poliitilisele alatoonile viitas ka alles möödunud nädalal Reformierakonnaga (RE) liitunud Karmen Joller, kes Pauluse postituse all teisipäeva hommikul sõna võttis.

«Milliseid valijaid otsivad need poliitikud? Karilaid (KE) on julge mees, julgeb end näidata tobenaljakas situatsioonis. Kallas (RE) on naiselik ja jõuline samaaegselt, kannab välja isikupärase riietuse. Paulus (SDE) alandab poliitilisi konkurente põhikooli kiusaja tasemel,» kirjutas Joller.