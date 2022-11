RAHVUSVAHELINE EDU ⟩ Silvia Ilvese 11-aastane poeg sai Tšehhis toimunud mainekal pianistide konkursil kõrge koha

Silvia rääkis Elu24-le, et konkurss toimus Tšehhis Ústí nad Labemi linnakeses juba 55. korda. «See on väga pika traditsiooniga võistlus ja aastatega on seal tase väga kõrgeks läinud, nii et igaüks ei hakka sellele oma raha ega aega üldse raiskamagi,» ütleb Silvia, kelle sõnul tulevad sinna kokku Euroopa kõige tugevamad noored pianistid.