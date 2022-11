Naabri koerte käest rängalt pureda saanud Sandra: raske on ja pikk tee on veel minna...

«Nad lihtsalt rebisid tal terve skalbi peast ära...» rääkis 26-aastase Sandra ema Airi toimetusele kaks päeva pärast juhtunut. Naabri agressiivsed koerad olid ära rebinud naise vasaku kõrva ja osa peanahast koos juustega.

Rünnaku ohvriks langenud Sandra viidi raskes seisus haiglasse operatsioonile.

«Sandra kahjustused on nii kohutavad, tänu jumalale, et ta üldse ellu jäi. Oleks mõni sekund kauem olnud, siis teda enam ei oleks,» ütles pisarais ema, hääl kohe murdumas. Airi sõnul oli see puhas õnn, et tütre elukaaslane appikarjeid kuulis. «Tal on väga suured kahjustused. Ta kaotas nii palju verd, talle tehakse veel vereülekandeid ja põletikunäitajad on üles läinud, neerud ei tööta hästi. Tal küll sisemisi vigastusi ei olnud, aga ikkagi, pea sai kõige rohkem kannatada,» rääkis ema.

«Vaikselt iga päevaga läheb paremaks.»

Nüüd, kui juhtunust on möödas üle kahe nädala, sõnas rünnaku ohvriks langenud Sandra, et on vaikselt paranemas. «Eks raske on ja pikk tee on veel minna...» nentis ta. «Aga vaikselt iga päevaga läheb paremaks.» Noor naine on tänulik kõigile, kes on talle toeks olnud.

Sandra ema Airi sõnas, et tütar pääses haiglast koju, ent taastumine läheb tasapisi, mõningate tagasilöökidega. «Käime pea iga päev Tartu vahet arstide juures.»

Kogukonna tugi

Nädal pärast traagilist sündmust toimus Põltsamaal Puurmanis kodupuhvetite päev, kus kohaliku päästeseltsi liikmed panid Sandra toetuseks püsti pannkoogipuhveti. Kogu teenitud müügitulu läks Sandra abistamiseks. «Kokku arvutatud ei ole, aga üritus läks kindlasti korda,» ütles kodupuhvetite ürituse eestvedaja toimetusele.

Puurmani kodupuhvetite päeva korraldaja ja kohalik kultuurijuht Meelis sõnas, sellise rünnaku puhul peab kogukond hoidma tugevat seljatagust. «See on tore ja inimlik, et inimesed tahavad aidata. Ja on aktiivsemad inimesed, kes siis korraldavad seda aitamist.»

Mitu kohalikku mittetulundusühingut – Puurmani Eakate Selts, Kodukant Puurmani ja Puurmani Priitahtlik Päästeselts – ning paljud kogukonna liikmed on teinud üleskutse toetada Sandrat parima ravi saamisel.

Postitust on jaganud teiste hulgas ansambel Shanon. «Kes vähegi saab, palun andke oma panus Sandra toetuseks.»