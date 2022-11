NÕUKOGUDE LIIDU IME ⟩ Millised näevad praegu välja Leedus 32 aastat tagasi teineteisest eraldatud Siiami kaksikud?

Leedust pärit Daiva ja Bronjus ootasid oma esimese lapse ilmaletulekut pikisilmi. Abikaasade üllatuseks sündis kaks tüdrukut, kuid… nende pead olid kokku kasvanud. Emale tehti kohe ettepanek tütardest loobuda, aga ta otsustas kindlalt kaksikud ise üles kasvatada. Tüdrukud said nimeks Vilija ja Vitalija.

Perekonnale tuli appi neurokirurg Aleksandr Konovalov. Kirurg nentis, et tüdrukute ajustruktuurid ei olnud siiski kokku kasvanud, lisaks oli neil eraldi vereringe, mis tähendas, et teineteisest eraldamise võimalus oli olemas. Tõsi, keegi ei andnud garantiid, et mõlemad õed ellu jäävad.