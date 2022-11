«Nelja lapse emana on need häirivad pildid mind šokeerinud.» Kim Kardashian võttis Balenciaga pedofiiliasüüdistuse teemal sõna

Balenciaga moemaja avaldas hiljuti kevadkollektsiooni reklaampildid, millel poseerivad väikesed lapsed sadomasohhistlike rakmetega kaisukarude, tühjade veinipokaalide ja lapspornot käsitlevate dokumentidega. See on pakkunud palju kõneainet ning fännid nõudsid, et ettevõtte pikaaegne koostööpartner Kim Kardashian olukorra teemal suu lahti teeks.