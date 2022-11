FOTOD ⟩ «Elukoht on Tallinna vangla.» Töötahe tõi Moldova nooruki Eestisse, vägistamissüüdistus viis aga kohtupinki

Moldovast pärit 19-aastane noormees lootis Eestis hea elu peale, ent töö tegemise asemel istub ta neljandat kuud vanglatrellide taga – teda süüdistatakse alaealise tüdruku vägistamises. Kui kaitsja taotleb noormehe vahi alt vabastamist, leiab prokurör, et poiss võib Eestist jalga lasta. «Ta on ise teistele öelnud, et selle jama tõttu lahkub ta kohe Eestist. Põhjust menetlusest kõrvale hoidumisest on küllaga.»