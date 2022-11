Saates «Ma näen su häält» Suusatajaks maskeerunud muusik: kahtlesin, kas Eesti Laulu tuules jäi midagi meelde

Raadios tuli jutuks see, et Boamao uus singel kõlab rokkbändi repertuaaris veidi teistsugusena. «Mis meile tegelikult läbi Boamao enda kirjutatud laulude ajaloo meeldib, on see, et jah, me oleme küll rokkbänd, aga meil igaühel on erinevad mõjutajad. Ja me kuulame küllalt sarnast muusikat, aga me kuulame ka erinevat muusikat. [...] Seekord sai see lugu tavapärasest pisut popilikuma alatooniga kui eelmine aasta «Mitte kauaks» oli,» rääkis bändiliige.