VOOLUKATKESTUSTE ALTERNATIIV? ⟩ Soome riik hakkab tipptunnil elektrit välja lülitama kaugjuhitava arvesti abil

Venemaa agressioon Ukrainas on tekitanud ka Soomele suure energiapuuduse ning elektrihind on tõusnud kõrgustesse. Selleks, et vältida riigis ulatuslikke elektrikatkestusi, tuleks teadlaste sõnul vähendada energiakulukate koduseadmete kasutamist. Uued nutikad arvestid võimaldaksid riigil nende kasutamist reguleerida, vahendab Ilta-Sanomat.