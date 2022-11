VIDEO ⟩ Mehhiklasest poksija võttis ette Messi, kes lõi jalaga Mehhiko jalgpallisärki

Sotsiaalmeedias levib video, millel on näha, kuidas Argentina koondise mängijad tähistasid 26. novembril Kataris Dohas Luisaili staadioni riietusruumis oma 2:0 võitu Mehhiko üle, teatab marca.com.

Videol näeb, et ründaja Messi ees põrandal on Mehhiko jalgpallisärk, mille ta sai arvatavalt pärast mängu Mehhiko koondise mängijalt. Jalgpallurite seas on tavaline pärast kohtumisi särke vahetada.