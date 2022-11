AINULT MITTE SIIA! ⟩ Idee tuumajaamast on Viru-Nigula valla elanikud marru ajanud: kui te ära ei lähe, oleme sunnitud teid ära saatma

«Seda ei saa teha vägisi kellegi õue. Ei tohi teha lihtsalt!» tõdes Letipea metsade vahel elav kirjastaja Tiina Tammer «Kuuuurija» saates. Viimane luges plaanitavast tuumajaamast enda sõnul alles lehest. «Kõige suurem väärtus inimesel on tema kodu ja ma olen tüdinenud sellest, et öeldakse nojah, et sa ainult sellepärast karjud, et peasi sinu aia taha ei tuleks. Aga nii ongi. Iga inimene peab seisma oma kodu eest, et sinna aia taha ei tule mingit rämpsu ja jama.»