ARVAMUS ⟩ Mihkel Raud: pigem paranoiline kui häkitud!

Seepeale saatis ta mulle kuvatõmmise minu nime ja näoga Facebooki kontost, kus keegi tõepoolest inimestele lahkelt raha lubas. Tuleb vaid oma nimi kommentaari kirjutada ja ongi korras – hea õnne korral valib loosiratas just sinu välja ning sul pole muud vaja teha, kui oma krediitkaardi andmed «Mihkel Rauale» saata, et ta siis lubatud raha kaardile saaks kanda. Tegin libakonto lahti ja pidin imestusest põrandale kukkuma: tekst oli kirjutatud vigases eesti keeles, lubatud rahasummad groteskselt suured, ent ometi olid sajad ja sajad Eesti inimesed kommentaariumis end «rahalaeva» järjekorda registreerinud. See pole ju ometi võimalik? Aga on. Kus on inimesi, seal on ka heauskseid.