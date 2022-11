OH KUUSEPUU ⟩ «Valla uus pudelihari!» Valga tänavune jõulupuu tekitab kohalike seas poleemikat

Kohalikud ei ole end puu kritiseerimisega sugugi tagasi hoidnud. «Paras peldik on see kuusk», «Iseloomustab Valga linna», «Valla uus pudelihari», «Mõttetu närts», «Mul on luud ka kodus ilusam kui see kaktus Valgas».

Siiski leidub ka neid, kes tänavuse jõulupuu üle kurda. «Mis tal viga on?» küsib üks. Teine tõdeb, et ilu on vaataja silmades. «Kuusk on väga ilus ja maitsekas oma tuledes. Olgem ometi kenamad ja armastage oma kodulinna,» paneb kohalik kaaslinlastele südamele.

Mitmed kohalikud nendivad kommentaariumis, et kuigi kokkuhoid on hea, siis jõulupuu koha pealt ei tasuks seda siiski teha. «No niimoodi küll ei tohtinud teha, kokkuhoid on muidugi hea asi küll, aga no selline äbarik seisab väljakul, see on juba häbiasi,» kirjutab üks. «Kui on tahtmine raha kokku hoida, siis miks ei võiks kasutada kultuurimaja ees kasvavat kuuske. Ta on kasvanud juba piisava kasvuga. Ja kaunistatult võiks ta kesklinnas, kõigile nähtaval, meid rõõmustada mitmeid aastaid. Saaks raha hoopis uute ehete peale raisata.»